Alkol fiyatları: Rakı, votka, cin ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?

Akın Güler

Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2018/11674 sayılı kararıyla rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü.Alkol fiyatlarının güncel listesi henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimizde bulabilirsiniz. 70'lik rakının 100 lirayı geçmesi bekleniyor. Öte yandan sigaraya ise herhangi bir zaman gelmedi.