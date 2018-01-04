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Alkollü içeceklere zam geliyor! (2018'de sigaraya zam gelecek mi?)

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi

04 Ocak 2018, Perşembe 22:24
Alkollü içeceklere zam geliyor! (2018'de sigaraya zam gelecek mi?)
Maliye Bakanlığı'nın yeniden belirlediği alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında yükseldi. Rakı için asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votka için asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Bira için asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş olarak belirlendi.


İŞTE ALKOLE GELECEK ZAM


NTV'de yer alan habere göre Vergiye gelen bu artış ile alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak eklenmesi bekleniyor. Böylece 70'lik rakının fiyatı 4-4.5 lira oranında zamlanması ön görülüyor.

Öte yandan sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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