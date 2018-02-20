Alkollü sürücü, aracıyla uçtuğu kanalda bile sigarayı elinden bırakmadı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle kanala düşen 2,33 promil alkollü sürücünün, yarıya kadar suya gömülmüş aracın şoför koltuğunda sigara içmesi ve rahat tavırları dikkat çekti 

20 Şubat 2018, Salı 10:49
Alkollü sürücü, aracıyla uçtuğu kanalda bile sigarayı elinden bırakmadı
Muğla Fethiye'de yaşayan 62 yaşındaki İbrahim G. idaresindeki otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kanal içinde otomobil gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, İbrahim G.'nin içinde bulunduğu otomobili halatla bağlayarak kaymaması için sabitledi. 


 

BİR ANDA ARACI ÇALIŞTIRDI


Ancak tam İbrahim G'yi otomobilden çıkarmak isterken alkollü sürücü aracı çalıştırdı. Otomobile giren itfaiye eri sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesine uzun süre direnen İbrahim G'nin 2,33 promil alkollü olduğu belirlendi. 




İbrahim G. hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kanaldaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.


 


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