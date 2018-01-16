Alkollü sürücü, frene bile basmadan son sürat ağaca çarptı



AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ



ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Yusuf Cevahir

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’ndeki kaza sabah saat 06:00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Özcan Ö. idaresindeki pikap, belediye ek hizmet binası önüne geldiği esnada aşırı hız nedeniyle sürücü kontrolünden çıktı. Yol kenarında bulunan refüje çıkan otomobil aşırı süratli bir şekilde ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle ağaç yola devrilirken, sürücü Özcan Ö. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan incelemelerde sürücü Özcan Ö.’nün aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralının yoğunbakıma alındığı ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.Öte yandan, Özcan Ö.’nün bir jeotermal santralde mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Kazanın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.