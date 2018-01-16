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Alkollü sürücü, frene bile basmadan son sürat ağaca çarptı

Aydın Nazilli'de alkollü vaziyette direksiyon başına geçen bir sürücü dehşet saçtı. Alkollü sürücünün, frene bile dokunmadan son sürat gelip ağaca çarpması, film sahnelerini aratmadı. Ağır yaralanan Özcan Ö. hastaneye kaldırıldı

16 Ocak 2018, Salı 09:59
Alkollü sürücü, frene bile basmadan son sürat ağaca çarptı
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’ndeki kaza sabah saat 06:00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Özcan Ö. idaresindeki pikap, belediye ek hizmet binası önüne geldiği esnada aşırı hız nedeniyle sürücü kontrolünden çıktı. Yol kenarında bulunan refüje çıkan otomobil aşırı süratli bir şekilde ağaca çarptı.


AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ


Çarpmanın etkisiyle ağaç yola devrilirken, sürücü Özcan Ö. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


ÇOK SAYIDA KIRIK VAR


Yapılan incelemelerde sürücü Özcan Ö.’nün aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralının yoğunbakıma alındığı ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Öte yandan, Özcan Ö.’nün bir jeotermal santralde mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Kazanın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


 


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