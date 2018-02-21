Alkollü sürücü otomobille merdivenden inmeye çalıştı, beceremeyince uyudu!

İstanbul Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden de otomobiliyle inmeye çalıştı, ancak araç merdivenlerde asılı kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için bu yolu kullananlar aracı ve içinde uyuyakalan sürücüyü fark etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı

21 Şubat 2018, Çarşamba 13:13
Alkollü sürücü otomobille merdivenden inmeye çalıştı, beceremeyince uyudu!
Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi Çapanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi. Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerde de ilerlemeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı.

ARAÇTA UYUYAKALDI


Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuyakaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri  uyuyan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.



ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU


Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili  kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı.



Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da dev operasyon: 200 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon: 200 kilo skunk ele geçirildi
Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti!

Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti!
Antalya'da cinsel ilişki sonrası cinayet: 2 şüpheli gözaltında

Antalya'da cinsel ilişki sonrası cinayet: 2 şüpheli gözaltında
İzmir'de 58 yaşındaki öğretmenden 8 yaşındaki öğrencisine iğrenç taciz

İzmir'de 58 yaşındaki öğretmenden 8 yaşındaki öğrencisine iğrenç taciz
Adana'da lise öğrencisi dehşet saçtı

Adana'da lise öğrencisi dehşet saçtı
Talihsiz anne ve 2 çocuğu gece defnedildi! Caninin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Talihsiz anne ve 2 çocuğu gece defnedildi! Caninin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Beyoğlu'nda bir mühendis çekiçle öldürüldü

Beyoğlu'nda bir mühendis çekiçle öldürüldü
Kadıköy'de tehlikeli yıkım

Kadıköy'de tehlikeli yıkım
Saldırı kurbanı anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Saldırı kurbanı anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Batman'da minibüs koyun sürüsüne çarptı! Kaza sonrası minibüsü ateşe verdiler

Batman'da minibüs koyun sürüsüne çarptı! Kaza sonrası minibüsü ateşe verdiler
Torpille oynayan izinli asker feci şekilde yaralandı

Torpille oynayan izinli asker feci şekilde yaralandı