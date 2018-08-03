Alkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı

03 Ağustos 2018, Cuma 11:19
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Sürücüsü 50 promil alkollü olduğu iddia edilen H.A., idaresindeki 02 AH 657 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A., ile otomobilde bulunan C.Y., ve M.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

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