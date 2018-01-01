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Alkollü sürücüden polise: Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın

Karabük’te 2.48 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ayhan E., kendisini durduran polise "Bir hafta önce ceza yedim. Bir daha yazmayın, ne olur" dedi. Ayhan E.’ye 2 bin 639 TL ceza kesildi

Alkollü sürücüden polise: Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın
Karabük'te polisler yeni yılın ilk saatlerinde kentin iki noktasında denetim yaptı. Kontrol noktasında durdurulan sürücü Ayhan E.’nin 2.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yememek için polisi ikna etmeye çalışan Ayhan E., "Bir hafta önce ceza yedim. Bir daha yazmayın, ne olur. Ekmeğimle oynamayın. Evim buradan 100 metre ilerisi, yapmayın. Ben işçiyim. Beton attık. Arkadaşlarla 2 bira içtim. İçtim geldim, sıkıntı yok " dedi.

DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONMUŞ

Daha önce de aracı alkollü kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen Ayhan E.’ye 2 bin 639 TL ceza kesildi. Otomobil ise olay yerine çağrılan Ayhan E.’nin arkadaşına teslim edildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
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