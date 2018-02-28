Alkollü yakalanan servis şoförü hem ehliyetsiz hem de korsan!

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan, içinde 17 öğrencinin bulunduğu servisin şoförü alkollü çıktı. Alkollü olarak araç kullanmaktan daha önce ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenilen şoförün öğrenci taşıma izni bulunmadığı da anlaşıldı

Alkollü yakalanan servis şoförü hem ehliyetsiz hem de korsan!
Antalya'da polis tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan, içinde 17 öğrencinin bulunduğu okul servis minibüsünün sürücüsü R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu, öğrenci taşımacılığını da izinsiz yaptığı belirlendi.

Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında, Ermenek Mahallesi 10'uncu Sokak üzerinde ekipler, şüphe üzerine 07 AB 082 plakalı minibüsü durdurdu. Sürücü R.E.'nin, aynı zamanda sahibi de olduğu araçla okul servis taşımacılığı yaptığı ve Ermenek İlkokulu'ndan aldığı 17 öğrenciyi evlerine götürdüğü belirlendi.
 

YAYA OLARAK KAÇMAK İSTEDİ AMA YAKALANDI


Polise sürücü belgesinin üzerinde olmadığını söyleyen R.E.'nin ehliyetine, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 2 yıl süreyle el konulduğu belirlendi. R.E.'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan izin almadan öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Polis ayrıca R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü olduğunun anlaşılması üzerine R.E. olay yerinden yaya olarak kaçmak istedi, ancak polis tarafından yakalandı. Polis, R.E.'ye 7 bin 42 lira ceza kesti.


2014 YILINA KADAR EHLİYET YOK


Sürücü belgesinin el konulma süresi 13 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılırken, minibüs ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çektirildi.

Minibüsteki öğrenciler, Şoförler Odası'yla yapılan görüşme sonrasında gönderilen okul servisiyle evlerine götürüldü.


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