All Star 2018 kadroları belli oldu!

21 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018organizasyonunda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları, basketbol severler için bir araya geliyor.Asya ve Avrupa karmalarının muhteşem maçının yanı sıra; her yıl olduğu gibi bu yıl da LeasePlan Yetenek Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması gibi etkinliklerle basketbol severlere unutulmaz birdeneyim yaşatacak.
Ayrıca Türk müziğinin dünyaca ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ileTahincioğlu All-Star 2018'de basketbol severlerle bir araya gelecek. Bu eğlenceli gün öncesinde halk oylaması Asya ile Avrupa karmalarının ilk 5 oyuncuları ve yedekleri belli oldu;
Koç:
David Blatt
AVRUPA KARMASI İLK 5:
Errick McCollum (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), DJ Strawberry (BeşiktaşSompo Japan), Derrick Brown (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)
Koç:
Josep Maria Berrocal
ANADOLU KARMASI İLK 5:
Barış Ermiş (Tofaş), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (FenerbahçeDoğuş), Samuel Mejia (Tofaş) Gasper Vidmar (Banvit)
AVRUPA KARMASI YEDEKLER:
Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), ErvingWalker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Ege Arar (Galatasaray Odeabank),Ivan Buva (İstanbul BBSK), Jajuan Jhonson (Darüşşafaka)
ANADOLU KARMASI YEDEKLER:
Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen (Sakarya BŞB), Jeffrey Curtis (Eskişehir Basket), Moustapha Fall (Sakarya BŞB), Christopher Obekpa (Trabzonspor)
ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI
Scott Wood – Pınar Karşıyaka
William Baron – Eskişehir
Melih Mahmutoğlu – Fenerbahçe Doğuş
Brady Heslip – Trabzonspor
Ryan Toolson – İBB
Sertaç Şanlı – Beşiktaş Sompo Japan
LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI
Erkin Şenel – Banvit
Ege Arar – Galatasaray Odeabank
Yiğit Arslan – Tofaş
Moustapha Fall – Sakarya Bşb.
Egemen Güven – Pınar Karşıyaka
Can Uğur Öğüt – Gaziantep Basketbol
TAHİNCİOĞLU SMAÇ YARIŞMASI
Adonis Thomas – Banvit
Richard Solomon – Uşak Sportif
Howard Sant-Roos – Darüşşafaka
Josh Adams – Beşiktaş Sompo Japan
Erkan Yılmaz – Yeşilgiresun Belediye
Onuralp Bitim – Anadolu Efes
Erdinç Şahin