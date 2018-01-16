All Star 2018 kadroları belli oldu!

Erdinç Şahin

21 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018organizasyonunda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları, basketbol severler için bir araya geliyor.Asya ve Avrupa karmalarının muhteşem maçının yanı sıra; her yıl olduğu gibi bu yıl da LeasePlan Yetenek Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması gibi etkinliklerle basketbol severlere unutulmaz birdeneyim yaşatacak.Ayrıca Türk müziğinin dünyaca ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ileTahincioğlu All-Star 2018'de basketbol severlerle bir araya gelecek. Bu eğlenceli gün öncesinde halk oylaması Asya ile Avrupa karmalarının ilk 5 oyuncuları ve yedekleri belli oldu;David BlattErrick McCollum (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), DJ Strawberry (BeşiktaşSompo Japan), Derrick Brown (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)Josep Maria BerrocalBarış Ermiş (Tofaş), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (FenerbahçeDoğuş), Samuel Mejia (Tofaş) Gasper Vidmar (Banvit)Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), ErvingWalker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Ege Arar (Galatasaray Odeabank),Ivan Buva (İstanbul BBSK), Jajuan Jhonson (Darüşşafaka)Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen (Sakarya BŞB), Jeffrey Curtis (Eskişehir Basket), Moustapha Fall (Sakarya BŞB), Christopher Obekpa (Trabzonspor)Scott Wood – Pınar KarşıyakaWilliam Baron – EskişehirMelih Mahmutoğlu – Fenerbahçe DoğuşBrady Heslip – TrabzonsporRyan Toolson – İBBSertaç Şanlı – Beşiktaş Sompo JapanErkin Şenel – BanvitEge Arar – Galatasaray OdeabankYiğit Arslan – TofaşMoustapha Fall – Sakarya Bşb.Egemen Güven – Pınar KarşıyakaCan Uğur Öğüt – Gaziantep BasketbolAdonis Thomas – BanvitRichard Solomon – Uşak SportifHoward Sant-Roos – DarüşşafakaJosh Adams – Beşiktaş Sompo JapanErkan Yılmaz – Yeşilgiresun BelediyeOnuralp Bitim – Anadolu Efes