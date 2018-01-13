All-Star’da sahne Murat Boz’un

Türk müziğin dünyaca ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ile Tahincioğlu All-Star 2018’de basketbol severlerle bir araya gelecek.
Murat Boz, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenecek olan ‘Tahincioğlu All-Star 2018’ organizasyonunda sahne alacak isim oldu!
Dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ile Tahincioğlu All-Star 2018’de basketbol severlerle bir araya gelecek olan şarkıcı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Asya ve Avrupa karmalarının gösteri maçı öncesinde 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda konser verecek.
Tahincioğlu All-Star 2018, 21 Ocak’ta!
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenecek olan ‘Tahincioğlu All-Star 2018; 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. ‘Yılın Basketbol Olayı’nı yerinde takip etmek isteyenler için etkinliğin bilet satışı, Biletix.com adresinde ve Biletix gişelerinde devam ediyor.
Kapı açılışının 12:00’de yapılacağı etkinlikte Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin halk oylamasıyla belirlenen Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra Parkenin Sihirbazları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarındaki yeteneklerini izleyenlerin beğenisine sunacak.
Gizem Burcu