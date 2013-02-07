Allen Iverson evsiz kaldı

2010-2011 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve NBA'deki takım arayışı sonuçsuz kalan Allen Iverson, ekonomik sıkıntı içinde. 37 yaşındaki NBA efsanesinin, borcu nedeniyle evi satıldı.

ABD’li basketbolcunun geçtiğimiz aralık ayında borçları nedeniyle satılacağı duyurulan Atlanta’daki evinin dün resmen satıldığı bildirildi. Iverson’ın 1.2 milyon dolarlık mortgage yükümlülüğünü yerine getirmediği için ipoteklenerek açık artırma yoluyla satışa sunulan lüks evi, 2.5 milyon dolara banka tarafından geri alındı.

Evin gerçek değerinin 4.5 milyon dolar olduğu kaydediliyor.

ntvmsnbc