Alman bira firması Privatbrauerei Eichbaum kimdir? Ureich markası Ne yaptı?
Ramazan ayına sayılı günler kala Alman bira firması Privatbrauerei Eichbaum, Ureich marka bira şişelerinin kapaklarına “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” yazdı. Büyük bir skandala imza atan Alman firması kendisini, Dünya Kupası nedeniyle konsept bira şişeleri üretildiğini ve bu nedenle bira şişelerine ülke bayraklarının monte edildiğini söyleyerek savundu. Peki, Alman bira firması Privatbrauerei Eichbaum kimdir?
"DÜNYA KUPASI'NA ÖZEL"
Eichbaum firması ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle konsept bira şişeleri üretildiğini ve bu nedenle bira şişelerine ülke bayraklarının monte edildiğini duyurdu.
Firmanın, bu konsept kapsamında Suudi Arabistan bayrağını da bira şişesinin kapağına monte ettiği, ancak Suudi bayrağında Kelime-i Tevhid yazısının dikkate alınmadığı belirtildi.
Eichbaum şirketi İslam dinine yönelik bir saldırı amacı taşımadıklarını da savundu.
Eichbaum kimdir?
335 yıl önce, Wallon Jean de Chaine, Eichbaum soyadının Almanca tercümesinin ardından adını verdiği bira fabrikasını Mannheim'da kurdu. Bugüne kadar, Baden-Wuerttemberg'ın en büyük fabrikalarından biri haline geldi.