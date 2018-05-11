Alman bira firması Privatbrauerei Eichbaum kimdir? Ureich markası Ne yaptı?

Akın Güler

Alman bira fırması Privatbrauerei Eichbaum, Müslüman aleminin tepkisini çeken bir sakndala imza attı. Firma, Suudi Arabistan'ın bayrağını, Ureich marka bira şişelerinin kapaklarına taşıdı. Fakat Bayrağın üzerinde “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” yazıyor. Kelime-i Tevhid'in alkol ile yan yana gelmesinin ardından tepkiler çoğalınca firmadan açıklama geldi.Eichbaum firması ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle konsept bira şişeleri üretildiğini ve bu nedenle bira şişelerine ülke bayraklarının monte edildiğini duyurdu.Firmanın, bu konsept kapsamında Suudi Arabistan bayrağını da bira şişesinin kapağına monte ettiği, ancak Suudi bayrağında Kelime-i Tevhid yazısının dikkate alınmadığı belirtildi.Eichbaum şirketi İslam dinine yönelik bir saldırı amacı taşımadıklarını da savundu.Eichbaum kimdir?335 yıl önce, Wallon Jean de Chaine, Eichbaum soyadının Almanca tercümesinin ardından adını verdiği bira fabrikasını Mannheim'da kurdu. Bugüne kadar, Baden-Wuerttemberg'ın en büyük fabrikalarından biri haline geldi.