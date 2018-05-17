Alman çift bisikletle dünya turunda

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola veren ikili, Belediye Parkı'nda çadır kurarak geceyi burada geçirdi.

Muss, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı ile değişik ülkeleri görmek ve bu ülkelerin insanlarını yakından tanımak amacıyla Singapur'a kadar uzanan dünya turuna çıktıklarını söyledi.

Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek, Makedonya ve Yunanistan gibi ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştıklarını belirten Muss, buraya kadar 4 bin 500 kilometre pedal çevirdiklerini anlattı.

Türkiye'de sahil yolunu takip ederek Gürcistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Tacikistan ve Çin üzerinden Singapur'a varacaklarını aktaran Muss, toplam 18 bin kilometre yol gideceklerini kaydetti.

Wilden ise pek çok ülkeden geçtiklerini, birçok insanla karşılaştıklarını dile getirerek, "Türk halkı her görüşe açık, cana yakın, misafirperver ve güler yüzlü. Türkiye'de sadece trafikten etkilendik." dedi.

Muss ve Wilden, daha sonra Sinop'a doğru yola çıktı.

AA