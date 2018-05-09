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Alman devi işten çıkarmalara hazırlanıyor!

Deutsche Bank'ın ABD'deki çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi

Alman devi işten çıkarmalara hazırlanıyor!
Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deutsche Bank AG, ABD'de kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmeyi gözden geçiriyor.
 
Söz konusu yeniden yapılandırma, şirketin ABD'deki personelinin yaklaşık yüzde 20'sinin işine son vermesiyle sonuçlanabilir. 
 
Konunun gizli kalmasının gereği sebebiyle isim vermek istemeyen bir kaynak, bankanın karara yakın olduğunu belirtti. 
 
Bloomberg'in nisan ayındaki haberine göre, Deutsche, ABD'deki çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkarmayı planlıyordu. Bankanın bölgedeki işgücü, 2017 sonunda 10,300 idi. 
 
Şirket sözcüsü Joerg Eigendorf, Frankfurt'ta yaptığı açıklamada, "Böyle bir plan yok" dedi.

 


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