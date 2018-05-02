Alman Ordusu'nda büyük kriz: Hızla eriyor!

Alman ordusunda 130’a yakın Eurofighter tipi avcı uçağı bulunuyor. Ancak iddiaya göre bu uçakların sadece 10'u gerçek bir misyonda görev yapabilecek durumda. 2017 raporuna göre kullanıma hazır Eurofighter'ların sayısı 39'ken son iddialara göre sayı 10'a düştü

Alman Ordusu'nda büyük kriz: Hızla eriyor!
Haftalık Spiegel dergisinin haberine göre, Alman ordusunun elindeki Eurofighter tipi avcı uçaklarının önemli bir bölümü göreve hazır değil. Güvenlik sistemlerindeki teknik zorluklar nedeniyle bu savaş uçaklarının sadece 10 tanesi bir misyonda görev alabilecek durumda.

Alman Hava Kuvvetleri'nin kendi hesaplamalarına dayandırılan habere göre, ordunun elinde Eurofighter tipi uçakları donatmak için sadece kısıtlı miktarda silah bulunuyor. Bu nedenle şu anda aslında sadece dört jetin havalanarak çatışmalara katılabileceği kaydediliyor. Hava muharebesinde gereken füzeler konusundaki açığın ise, kısa süre zarfında telafi edilemeyeceği belirtiliyor.

 ORDU TEKNİK SORUNLARI DOĞRULADI


 Spiegel, ordudaki teçhizat eksikliği nedeniyle Almanya'nın NATO'ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceğine dikkat çekiyor. Berlin hükümetinin bir kriz durumunda NATO'nun hizmetine 82 jet sunmayı taahhüt ettiğini yazan dergi, sordukları soru üzerine Alman ordusunun teknik problemleri teyit ettiğini, ancak somut sayı vermediğini bildirdi. Söz konusu verilerin gizli olduğunu belirten ordu sözcüsü, sorunun çözümü için son hız çalışıldığını kaydetti.

2017'DE DE BENZER DURUM


Eurofighter tipi avcı uçakları, güvenlik sistemlerindeki eksiklerin ortaya çıkmasından önce de sorun yaratıyordu. Savunma Bakanlığı'nın son raporunda, 2017 verilerine göre Eurofighter tipi 128 savaş uçağından sadece 39'nun kullanılabilecek durumda olduğuna dikkat çekiliyordu.

Pazar günü savaş uçaklarıyla ilgili yeni sorunlar gün ışığına çıkmıştı. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, yedi Eurofighter pilotu Alman Ordusu'ndaki görevlerinden istifa etti. Bu hava kuvvetleri için maliyetli bir kayıp, zira habere göre, bir pilotun eğitim maliyeti yaklaşık beş milyon euroyu buluyor. Uçuş hocaları ve yedek personel ile birlikte yaklaşık 120 Eurofighter pilotunun bulunduğunu yazan gazetenin haberinde, hava kuvvetleri sözcüsünün "İstifalar üzücü, ancak görev yapma kapasitemiz tehlikeye girmiş değil” ifadesine yer veriliyor.


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