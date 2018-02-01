Alman oyuncu Til Schweiger de yönetmen Dieter Wedel'i suçladı

Ünlü Alman oyuncu Til Schweiger, kadın meslektaşlarının tecavüzle suçladığı yönetmen Dieter Wedel için “Onun insanlara işkence ettiği biliniyordu” dedi

Alman oyuncu Til Schweiger de yönetmen Dieter Wedel'i suçladı
Almanya’da sinema dünyası, filmlerinde oynamak için başvuran kadın oyuncuları önce otel odasına çağrıp senaryodan erotik sahneler okutan ve ardından tecavüz eden yönetmen Dieter Wedel’i tartışıyor. Tartışmalara ünlü oyuncu Til Schweiger de katıldı. 

ZDF’ye çıkan Til Schweiger, kadın oyuncuların tecavüzle suçladığı Wedel için “Sinema sektöründe Dieter Wedel’in tecavüz olaylarını bilen yoktu. Ama onun insanlara işkence ettiği biliniyordu” dedi.


 

‘NİÇİN SUSTULAR?’ ELEŞTİRİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ


Kadın oyuncuların tecavüzden 20 yıl sonra sessizliğini bozmaları, “Madem 20 yıl sustunuz. Şimdi de çenenizi tutun” gibi tartışmalara yol açmıştı. Schweiger, kadın oyunculara yönelik bu suçlamalara karşı çıktı ve “Bizim mağdurları dinleyip, onlara inanıp cesaret vermemiz gerekir. Onların bunu geç söylemiş olmalarını anlayışla karşılamalıyız. Onlara uzun süre acı çektinizi, uzun süre sustuğunuzu anlayışla karşılıyoruz demeliyiz” dedi.


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