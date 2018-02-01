Alman oyuncu Til Schweiger de yönetmen Dieter Wedel'i suçladı

‘NİÇİN SUSTULAR?’ ELEŞTİRİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Can Hakman

’da sinema dünyası, filmlerinde oynamak için başvuran kadın oyuncuları önce otel odasına çağrıp senaryodan erotik sahneler okutan ve ardından tecavüz eden yönetmen’i tartışıyor. Tartışmalara ünlü oyuncude katıldı.’ye çıkan, kadın oyuncuların tecavüzle suçladığı Wedel için “Sinema sektöründe’in tecavüz olaylarını bilen yoktu. Ama onun insanlara işkence ettiği biliniyordu” dedi.Kadın oyuncuların tecavüzden 20 yıl sonra sessizliğini bozmaları, “Madem 20 yıl sustunuz. Şimdi de çenenizi tutun” gibi tartışmalara yol açmıştı. Schweiger, kadın oyunculara yönelik bu suçlamalara karşı çıktı ve “Bizim mağdurları dinleyip, onlara inanıp cesaret vermemiz gerekir. Onların bunu geç söylemiş olmalarını anlayışla karşılamalıyız. Onlara uzun süre acı çektinizi, uzun süre sustuğunuzu anlayışla karşılıyoruz demeliyiz” dedi.