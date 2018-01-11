Alman Playboy'dan ilk trans kapak

'CESARET VERMEK İÇİN'

'HEFNER RUHUNU YAŞATMAK'

HEFNER'DEN 1981'DE BİR İLK

ABD İÇİN DE BİR İLK

'YAPILMASI GEREKEN DOĞRU ŞEY'

Nazlı Erdol

dergisininedisyonu ilk kez bir trans bireyi 'kapak güzeli' yaptı. 21 yıl önce Almanya'nın güneydoğusundaki Breisgau'da Pascal Radermacher ismiyle dünyaya gelen, kendisini'un 'Almanya'nın Yeni Top Modeli' şovundan tanıyan Almanlara bu kez Playboy'un ocak sayısının kapağından göz kırptı.Alman reality şovu'nın yeni sezonunda da rol alacak olan, trans modelden ziyade kadın model olarak başarılı olmak istediğini belirtti. Çocukken yanlış bir bedene doğduğunu hisseden ve 16 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar veren Farfalla, başarısıyla diğer trans bireylere cesaret vermek istediğini belirtti.Playboy Almanya'nın yayın yönetmeni, 27 Eylül 2017'de ölen Playboy'un kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hugh Hefner'in ruhunu yaşatmak için trans bireyli kapak yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Hefner'in 'her türlü dışlama ve hoşgörüsüzlüğe kesinkes karşı olduğunu' dile getiren Boitin, Farfalla'dan da 'bireyin kendi kaderini kendinin belirlemesi mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek' diye söz etti.Cinsel özgürlükler, yurttaşlık hakları vehaklarının ateşli bir savunucusu olarak tanınan Hefner, 1981 ve 1991'de derginin sayfalarını İngiliz trans model Caroline 'Tula' Cossey'e açmıştı. Resmen kadın olarak tanınmak için uzun süre mücadele etmiş ve AİHM'e kadar gitmiş olan Cossey, davasına yardımcı olduğu için Hefner'e derinden teşekkür ettiğini ifade etmişti.Playboy dergisininedisyonu da derginin 64 yıllık tarihinde ilk kez bir trans modele 'oyun arkadaşı' sayfalarında yer verdi. Kasım/Aralık 2017 sayısı, anısına çıktığıile ilk kez bir erkeğin yanında kadın olmadan kapak olmasına ve 26 yaşındaki modeile derginin ilk transseksüel 'oyun arkadaşına' (playmate) sahne oldu.Hefner'in oğlu Cooper, trans modellerle birlikte çalışmalarını 'yapılması gereken doğru şey' diye nitelerken ''Cinsiyet rollerinin evrim geçirdiği bir dönemdeyiz'' dedi.