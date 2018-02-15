Alman politikacıdan Türklere hakaret



'VATANSIZ SERSERİ GÜRUHU'

Haber Merkezi

Almanya’nın Nentmannsdorf kentinde partisinin düzenlediği karnaval toplantısına katılan ve konuşma yapan, Almanya’da yaşayan Türkler için 'Bu deve çobanları ait oldukları yere yani Boğaz’ın (İstanbul Boğaz’ı) ardına dönsünler' diyerek hakaret etti.Poggenburg konuşmasının devamında Türklerden “Vatansız serseri güruhu burada istemiyoruz” diyerek bahsetti.Irkçı söylemleri ile bilinen’a sahip çıkarken, birçok sivil toplum kuruluşu ve politikacı bu durumu eleştirdi.konuyla ilgili basına verdiği demeçte 'Gördüğüm kadarıyla bazı politikacılar, seviyesizliği, acımasızlığı ve nefret söylemlerini strateji haline getirmişler' dedi.Dresden savcılığa yapılan şikayetler doğrultusunda Poggenburg’un konuşmasının araştırılacağını açıkladı.Geçen yıl yapılan genel seçimlerde ırkçı AfD Partisi yüzde 12,6 oranında oy alarak Meclis’e girmeyi başarmıştı.İHA