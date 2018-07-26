Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, medya grubu Redaktionsnetzwerk'e yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa değinerek, "Bir fotoğraf devlet meselesi haline gelmemeliydi." ifadesini kullandı.

'BU TARZDA FAZLA FUTBOLCU YOK'

Mesut Özil'in "alışılmışın dışında çok yetenekli bir futbolcu" olduğunu belirten Schaeuble, "Bu tarzda pek fazla futbolcu yok." dedi.

Alman Futbol Federasyonunun bir fotoğrafı adeta devlet meselesi haline getirmesini anlayamadığını vurgulayan Schaeuble, DFB Başkanı Reinhard Grindel'i kastederek "Akıllı bir insan bunu önlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZİL ALMANYA'YA AİT'

Öte yandan, İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer de Mesut Özil için "Özil, Almanya'ya ait, o bizden biri." diye konuştu.

Seehofer, Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, ülke gündeminde Özil tartışmalarının sürdüğünü, hemen hemen herkesin yeterince konuştuğu için bu zamana kadar sessiz kaldığını ifade etti.

Bakan Seehofer, Mesut Özil'in, "Almanya'daki göçmenlerin uyumunun başarısız olduğuna bir ispat olduğu" görüşünü reddettiğini belirtti.

Kendisinin Münih Türk Toplumu'nun büyük bir dostu olduğuna dikkati çeken Seehofer, "Orada, parti kongrelerinden daha dostane ağırlanıyorum." şeklinde konuştu.





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