SERAP BELOVACIKLI / DÜSSELDORF

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Şansölyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.

Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği öğrenildi.





MERKEL: “ACILARINIZI HİÇ BİR SÖZ VE ÖZÜR TELAFİ EDEMEZ”

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Solingen Faciası dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ailesini kaybeden Mevlüde Genç’e, “Acılarınızı hiç bir söz ve özür telafi edemez” dedi.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 yılında dört ırkçı Alman tarafından kundaklama sonucu beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliamın 25. yılı münasebetiyle düzenlenen anma merasimine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç’e başsağlığı diledi.

25 yıl önce Solingen'de yaşanan acının izleri halen tazeliğini koruduğunu ifade eden Merkel, “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm'ün, Hatice'nin, torunlarınız Hülya ve Saime'nin ve yeğeniniz Gülistan'ın acılarını hiç bir söz ve özür telafi edemez. 25 yıl uzun bir zaman olmasına rağmen ailedeki acı ve eksiklik devamlı olarak kalacaktır. Bundan dolayı da sizle en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.

Merkel ile Solingen faciasının en büyük tanığı Mevlüde Genç

"İNSANLIK DIŞI BİR SALDIRI KARŞISINDA SİZ İNSANLIKLA KARŞILIK VERDİNİZ"

Mevlüde Genç’e çocuklarını ve torunlarını kaybettikten sonra hayata nasıl devam edeceği, bu acıyla nasıl yaşayacağı ve buna karşı intikam duygusu beslemenin nasıl olacağı sorusunun çok kez sorulduğunu söyleyen Merkel, “'Bundan sonra Almanya'da kalmaya devam edecek misin?' sorusu yönetildi. Sizin cevabınız bize insanlık adına örnek oldu. Siz kin beslemediniz, tam tersine anlayış ve barış yönünde hareket ettiniz. İnsanlık dışı bir saldırı karşısında siz insanlıkla karşılık verdiniz. Bundan dolayı sizi hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Evinize dönük yapılan kundaklama girişimi bütün ülkeyi sarstı ve uyandırdı. Tek kişinin yaptığı bir olay değildi. 1990'lı yıllarda yaşanılan aşırı ırkçı saldırıların eylemiydi. Ağustos 1990 olaylarını hatırlıyorum. Yüzlerce kişinin bir mülteci kampına saldırdığını gördük, Mülteciler bizim himayemizde olmasına rağmen bizden korunma talep etmişlerdi. Bunun dışında saldırganları izleyenler de alkış tuttu. 1992 yılındaki Möln'deki feci saldırıyı ve üç Türk vatandaşı feci şekilde hayatını kaybetti. Berlin, Hamburg Friedrichshafen gibi bir çok şehirde saldırılar oldu orada insanlar yaralandı ve öldürüldü. Maalesef saldırı listesi çok uzun ve korkunç” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel, 2011'de Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerini hatırlatarak, “Onları da üzüntü ile anıyoruz. Yapılanları unutmayacağız. Unutamayız, unutmamalıyız. Irkçı sağcı geçmişte kalmış bir olay değildir. Bugün bile ülkemizde yabancı ve mülteciler fiziki ve sözlü saldırılara uğruyor. Uzun zamandır Almanya'da yaşamalarına rağmen dış görünüşleri ve tenlerinin bakarak saldırıya uğrayanlar bile var. Bunlar utanç verici saldırılardır. Bizim ülkemizin kara lekedir. Eğer bizim için hukuk devleti ve insanın onuru bir değer teşkil ediyorsa bu saldırıları kabul edemeyiz, etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

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"SİZDEN ANCAK ÖZÜR DİLEYEBİLİYORUZ"

"Yabancı düşmanlığı, Irkçılık Anti seminizim. Almanya'da veya başka bir ülke kendine yer edinmemelidir" diyen Merkel, "Bizim ülkemizde tarihten kaynaklanan ek bir sorumluluk geliyor. Bu tarihte insanlığa karşı yaşanan olaylar bizi sorumlu tutmaktadır. Aşırı sağcı akımlar taraf buluyor fikir özgünlüğünü kullanıyorlar politik argümanları kullanıyorlar. Yaşanılanlar ateşli oynanan bir oyundur. Sözle saldıranlar daha sonra fiziki saldırıda bulunuyorlar. Tekrar söylüyorum. Her insanın onuru kim olursa olsun anayasanın koruması altındadır. Biz bilhassa yabancı düşmanlığı ırkçılık anti seminizim karşısında koruyucu duvar olmalıyız. Devletin bu konuda büyük sorumluluğu vardır. Alman güvenlik güçleri saldırıları engellemek için gayret göstermelidir. Biz biliyor ve bu bildiklerimiz bize büyük acılar veriyor. Bundan dolayı ancak özür dileyebiliyoruz. Aşırı sağcılara karşı projeler geliştirdik. polisi güçlendirdik ve önlemler aldık. Başbakan Merkel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek hedefimiz ülkemizde saygılı ve barış ortamı içerisinde yaşamaktır. Bundan dolayı hepimiz sorumluluk taşımalıyız. Düşmanlığa ve kine karşı oluşturduğumuz ışık zinciri eylemleri gerçekleştirilerek tepkilerini gösterdiler. Gelenlerin Almanya'yı vatan kabul edilmeleri ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Bayan Genç sizin de dediğiniz gibi Solingen benim memleketimdir. Türkiye gibidir. Bütün sokaklarını biliyorum. Vatan ailesinin ve arkadaşlarının olduğu yerdir. Vatan komşularını kim olduğu bilmektir. Acı ve tatlı olaylar bu işin bir parçasıdır. Kalpten diliyorum ki siz ve ailenizin Almanya'da rahat hissetmeniz ve kendinizi vatanınızda gibi hissetmenizi diliyorum. Size hitap etmekten dolayı da çok mutlu olduğunu belirtiyorum.”