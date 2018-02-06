Almanya Başbakanı Merkel'den uzlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel'den uzlaşma çağrısı
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Merkel, bugün başkent Berlin'de olacak müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, gelecekte de refah ve güven içinde yaşamak için güvenilir bir hükümetin koşullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.


"HER BİRİMİZİN ACILI TAVİZLER VERMESİ LAZIM"


CDU/CSU ve SPD'nin görüşmelerde ayrıntılı bir koalisyon sözleşmesinin yanı sıra önemli noktalara odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Merkel, "Her birimizin acılı tavizler vermesi lazım. Nihayetinde yararların dezavantajları aştığından emin olursam ben buna hazırım." dedi.

Borsalardaki gelişmelere de işaret eden Merkel, kaygı veren dönemlerin yaşandığı kaydetti.

AA


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