Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını ifade etti

Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsünün yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "1967 sınırları içinde değil dışında bir İsrail devletinin varlığını tanımaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İsrail'in var olma hakkına karşı olanları da kınayacağız." dedi. 
Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda Almanya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını vurguladı.
 

'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'


İsrail'in var olma hakkına dikkati çeken Gabriel, "(İsrail'in varlığına karşı olma) Bu olguyu yok etmeyi başaramadık, ancak bununla savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) çoğu ülkesi, ABD'nin aksine İsrail ile Filistin sorununun iki devletli çözüme dayalı bir şekilde çözülmeden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı reddediyor.


TRUMP'TAN TARİHİ KARAR


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, 22 Ocak'ta İsrail parlamentosunda (Knesset) yaptığı konuşmada, "Yönetimimiz, gelecek haftalarda ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için çalışmalarına başlayacak. Büyükelçilik 2019 yılı bitmeden önce Kudüs'e taşınmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Pentagon’a cep telefonu yasağı gelebilir

Pentagon’a cep telefonu yasağı gelebilir

Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti

Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti
ABD’de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

ABD’de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
ABD, Hamas liderini terör listesine aldı

ABD, Hamas liderini terör listesine aldı
Fransa’da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı kesinleşti

Fransa’da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı kesinleşti

İsrail'den savaş tehdidi!

İsrail'den savaş tehdidi!
Puigdemont'un özel yazışmaları ortaya çıktı

Puigdemont'un özel yazışmaları ortaya çıktı
85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı
Tavus kuşuyla uçağa binmek istedi, izin verilmedi

Tavus kuşuyla uçağa binmek istedi, izin verilmedi
Polonya'da pazar günü alışveriş yasağı

Polonya'da pazar günü alışveriş yasağı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Genç kız kanlar içinde kaldı!

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Genç kız kanlar içinde kaldı!