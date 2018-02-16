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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinin Türk-Alman ilişkilerinin iyileşmesine yol açacak koşulları sağlamasını ümit ettiğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Deniz Yücel açıklaması
Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, Yücel’in serbest kalmasının iyi bir haber olduğunu belirterek, konuyla ilgili çaba harcayan herkese teşekkür etti.

Yücel'in ailesiyle bir araya gelmesi ve istirahat etmesi temennisinde bulunan Steinmeier, "Yücel'in tahliye edilmesinin Türk-Alman ilişkilerinin iyileşmesine yol açacak koşulları sağlamasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, kendisinin tahliyesine karar vermişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Yücel, 27 Şubat 2017'de tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderilmişti.


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