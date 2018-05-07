Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la anlaşma sona ermemeli



DONALD TRUMP'IN 12 MAYIS'A KADAR KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

Can Hakman

'la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.'nin haberine göre Steinmeier, Almantelevizyonunda dün katıldığı bir programda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı öngören uluslararası anlaşmaya dikkat çeken Steinmeier, bu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.Steinmeier, "bu anlaşmayı imzalarken 'Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız' dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda" dedi.İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ABD İran'a bazı ekonomik yaptırımları askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaptırımların akıbeti hakkında 12 Mayıs'a dek karar vermesi bekleniyor.