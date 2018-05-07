Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la anlaşma sona ermemeli

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi gerektiğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la anlaşma sona ermemeli
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Deutsche Welle'nin haberine göre Steinmeier, Alman ARD televizyonunda dün katıldığı bir programda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı öngören uluslararası anlaşmaya dikkat çeken Steinmeier, bu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.


DONALD TRUMP'IN 12 MAYIS'A KADAR KARAR VERMESİ BEKLENİYOR


Steinmeier, "ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu anlaşmayı imzalarken 'Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız' dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda" dedi.

İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ABD İran'a bazı ekonomik yaptırımları askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaptırımların akıbeti hakkında 12 Mayıs'a dek karar vermesi bekleniyor.


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