Almanya'da 100 gündür hükümet kurulamadı

CSU-SPD ARASINDA SIĞINMACI KRİZİ



HALK BEZMİŞ VAZİYETTE

BÜYÜK KOALİSYON İLE YENİDEN SEÇİM BAŞA BAŞ



ALMANYA İÇİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER YÜZDE 30



'MERKEL AZINLIK HÜKÜMETİNE HAZIRLANSA İYİ OLUR'

Nazlı Erdol

'da genel seçim düzenlenmesinin üzerinden 100 gün geçti ama hala koalisyon hükümeti kurulamadı. En çok satan gazete Bild, 'Seçim çılgınlığı: 100 gündür hükümetsiz' başlıklı haberinde Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), CDU'nun kardeş partisi(CSU) ve'nin (SPD) büyük koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını, ama CSU ile SPD arasında gerilimin hüküm sürdüğünü belirtti.Almanya'da 100 gün hükümet kurulamadığı dönemleri ancak çok yaşlıların hatırlayabileceğini belirten Bild, sığınmacılara karşı sert politikalar uygulanmasını isteyen CSU lideriile buna karşı çıkan SPD lideriarasında 3 Ocak'ta yapılacak görüşmede gerilimin tavan yapabileceği uyarısını yaptı.eyalet seçimleri yaklaştığından Seehofer'in şahinlikten geri adım atması beklenmiyor. Ardından Merkel, Seehofer ve Schulz arasındaki nabız yoklama görüşmeleri 7 Ocak'ta başlayıp 12 Ocak'a dek devam edecek.Ama bu görüşmelerden 'büyük koalisyon' (GroKo) çıkıp çıkmayacağı meçhul. Anketler de GroKo'ya coşkulu bir halk desteği olmadığını ortaya koyuyor.Bild için INSA'nın 21-22 Aralık'ta 1021 yurttaşla yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 32.1'i yeniden 'büyük koalisyon' kurulmasından yana, yüzde 30.3'ü tekrar seçimlere gidilmesini istiyor. CDU liderliğinde azınlık hükümeti kurulmasına yüzde 20.2, CDU'suz azınlık hükümeti kurulmasına ise yüzde 7.5 oranında destek çıktı. Yüzde 10 ise tüm ihtimalleri ''Bilmiyorum'' diye cevapladı ya da hiç cevaplamadı.''Büyük koalisyonun Almanya için iyi olduğuna inanıyor musunuz'' sorusuna yüzde 48.6 'Hayır', yüzde 30.4 'Evet' yanıtını verirken yüzde 20'ye yakını 'Bilmiyorum' dedi, ya da hiç yanıtlamadı.SPD Genel Başkan Yardımcısı, Hür Demokratlar ve Yeşiller ile 'Jamaika koalisyonu' kurmayı başaramayan CDU/CSU'nun SPD'ye muhtaç tarafken tehditlerle gelmesinin yakışık almadığını, CDU/CSU'nun büyük koalisyon istiyorsa SPD'yi memnun edecek taraf olduğunu artık idrak etmesi gerektiğini söyledi. Schäfer-Gümbel ''Başbakankabul etmek istemese bile azınlık hükümeti güçlü bir ihtimaldir'' dedi. Bild, böyle bir ihtilaf durumunda seçimden 200 gün sonra Almanya'nın hala hükümet kuramamış halde olabileceği uyarısı yaptı.