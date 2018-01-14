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Almanya’da Afrika domuz vebası salgını endişesi

Polonya ve Çekya’da virüsünün yok edilemediği Afrika domuz vebasının Almanya’ya da ulaşmasından endişe ediliyor
 

Almanya’da Afrika domuz vebası salgını endişesi
Leipzig Üniversitesi Havyan Hijyeni ve Veteriner Bilimleri Enstitüsü Direktörü Uwe Truyen, Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki domuz çiftliklerinin Afrika domuz vebasına karşı güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştırmalarının akıllıca olacağını belirtti.

'VİRÜS YOK EDİLEMEDİ'


Dışarıya karşı kapatılması gereken çiftliklere hiç kimsenin alınmamasının mantıklı bir önlem olabileceğini kaydeden Truyen, "Durum çok ciddi. Virüs Polonya ve Çekya’da yok edilemedi. Sürüler yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

DOMUZ TİCARETİ ÇÖKEBİLİR


Truyen, vebanın Almanya’da ortaya çıkması durumunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle yapılan domuz ticaretinin de çökeceği endişesini dile getirdi.

Almanya Çiftçiler Birliği (DBV) Başkan Yardımcısı Werner Schwarz da 24 bin domuz çiftliğinin bulunduğu ülkede 120 bin çalışanı olan sektörün, hastalığın Almanya’ya ulaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

Schwarz, salgının yayılmaması için ülkedeki yaban domuzu sayısının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bunun için avcılara kolaylıklar getirilmesini istedi.

'BÜROKRATİK ENGELLER KALDIRILMALI'


Alman Avcılar Birliği Sözcüsü Torsten Reinwald da yaban domuzlarının öldürülmesi için avcılara yönelik bürokratik engellerin kaldırılmasını talep ederek, Almanya’da 300-450 bin yaban domuzu bulunduğu tahminini ifade etti.

Alman basınındaki haberlerde, Afrika domuz vebası salgının ilk kez 2007’de Gürcistan’da ortaya çıktığı, 2014’e kadar Ukrayna ve Baltık ülkelerinden Polonya’ya kadar ulaştığı, son olarak da Çekya’da yaban domuzlarında tespit edildiği belirtildi.
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