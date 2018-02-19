Almanya'da arabada ilişkiye giren çift egzoz gazından zehirlenerek öldü!

Almanya'da garajda park halinde bulunan arabanın içinde cinsel ilişkiye giren çift, soğuk sebebiyle aracın kaloriferini çalıştırınca zehirlenerek hayatını kaybetti

Almanya'da arabada ilişkiye giren çift egzoz gazından zehirlenerek öldü!
Almanya'da arabada cinsel ilişkiye giren çift, içeriyi sıcak tutmak için motoru çalıştırdıktan bir süre sonra otomobilin içinde ölü bulundu. 39 ve 44 yaşlarındaki çiftin cesetleri, garajdaki arabanın içinde bulundu. Polis olayın bir kaza olduğuna inandığını açıkladı.


İLİŞKİ ESNASINDA EGZOZ GAZINI FARK ETMEDİLER


39 yaşındaki erkek ve 44 yaşındaki kadının cesetleri, Batı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bottrop kentindeki kilitli bir garajda polis tarafından bulundu. Hiç kimse otomobilin ticari bir binanın garajında bir kaç saat boyunca çalıştığını fark etmedi. Yetkililer, isimleri açıklanmayan çiftin çırılçıplak halde boğulmalarına sebep olacak şekilde aracın motorunu çalışır vaziyette bıraktıkları ve cinsel ilişki esnasında içeri dolan egzoz gazını fark etmediklerini açıklandı.


"BÜTÜN DELİLLER BUNUN BİR KAZA OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR"


Polisin garaj kapısını açmasının sebebi ise adamın ailesi tarafından bir kaç gündür kayıp olduğunun bildirilmesiydi. Çiftin kanındaki karbondioksit düzeyini saptamak için testler yapıldığını açıklayan polis sözcüsü, "Bütün deliller bunun bir kaza olduğunu işaret ediyor" diye konuştu. Savcı şüpheleri gidermek için otopsi yapılmasına hükmetti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Venezuela'nın

Venezuela'nın "petro" adlı kripto parası görücüye çıktı
Liam Gallagher: Alman polisi dişlerimi söktü

Liam Gallagher: Alman polisi dişlerimi söktü
Netanyahu yeni soruşturmada ifade verebilir

Netanyahu yeni soruşturmada ifade verebilir
Kenya sömürge zamanındaki maden ocaklarından yeniden altın çıkarıyor

Kenya sömürge zamanındaki maden ocaklarından yeniden altın çıkarıyor
Sylvester Stallone öldü mü? ( Rocky Balboa - Rambo)

Sylvester Stallone öldü mü? ( Rocky Balboa - Rambo)
Kızıl saçlı sigortacı Gwilym Pugh'un muhteşem değişimi!

Kızıl saçlı sigortacı Gwilym Pugh'un muhteşem değişimi!
Yürürken cep telefonuyla uğraşılmaz!

Yürürken cep telefonuyla uğraşılmaz!
Nişanlısını gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşet!

Nişanlısını gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşet!
Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor
Irak'ta DEAŞ'a katılan Türk'e idam cezası

Irak'ta DEAŞ'a katılan Türk'e idam cezası
Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem