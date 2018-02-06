Almanya'da Audi tesislerinde arama

Almanya'da dizel araçlardaki egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında Audi şirketinin Ingolstadt ve Neckersulm’deki tesislerinde arama yapıldı

Almanya'da Audi tesislerinde arama
Alman otomotiv şirketi Audi'nin Ingolstadt'daki merkezi ve Neckersulm’daki tesisinde arama yapıldığı bildirildi.

Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Audi şirketinin Ingolstadt merkezinde ve Neckersulm'daki tesiste bulunan ofislerde ve Baden-Württemberg eyaletindeki bir evde bugün arama yapıldığı belirtildi.
 

Soruşturma en az 210 bin aracı kapsıyor


Yapılan bu aramaların odağında Avrupa pazarına yönelik üretilen 3 litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın kullanılması olduğu ifade edilen açıklamada, soruşturmanın ise 2009’dan beri Avrupa ve ABD’de satılan en az 210 bin aracı kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, aramalarda 18 savcı ile Baden-Württemberg ve Bavyera polisinin görev yaptığı aktarıldı.

Audi tesislerinde 2017’nin mart ayında da polis tarafından arama yapılmıştı.

AA


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