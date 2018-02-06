Almanya'da Audi tesislerinde arama

Soruşturma en az 210 bin aracı kapsıyor

Nazlı Erdol

otomotiv şirketi'nin Ingolstadt'daki merkezi ve’daki tesisinde arama yapıldığı bildirildi.'ndan yapılan açıklamada, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Audi şirketinin Ingolstadt merkezinde ve Neckersulm'daki tesiste bulunan ofislerde veeyaletindeki bir evde bugün arama yapıldığı belirtildi.Yapılan bu aramaların odağındapazarına yönelik üretilen 3 litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın kullanılması olduğu ifade edilen açıklamada, soruşturmanın ise 2009’dan berive’de satılan en az 210 bin aracı kapsadığı kaydedildi.Açıklamada, aramalarda 18 savcı ile Baden-Württemberg ve Bavyera polisinin görev yaptığı aktarıldı.tesislerinde 2017’nin mart ayında da polis tarafından arama yapılmıştı.