Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

-10'LARA KADAR DÜŞECEK

Erdinç Şahin

son 16 turunda bu akşamkonuk olacak temsilcimiz'te oldukça sert bir hava bekliyor.Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor...