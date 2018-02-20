Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e
konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih
'te oldukça sert bir hava bekliyor.
-10'LARA KADAR DÜŞECEK
Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.
UEFA
muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor...
Erdinç Şahin