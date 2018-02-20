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Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.

Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.
 

-10'LARA KADAR DÜŞECEK


Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.



UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor...


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