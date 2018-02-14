Almanya’da bir Türk’ün aracına 'Döner' operasyonu

Almanya’da, bir Türk’e ait aracın bagajında yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirildi

Almanya’da bir Türk’ün aracına 'Döner' operasyonu
Almanya’nın Magdeburg şehrinde A2 otobanında kontrol yapan polis ekipleri, bir Türk’e ait aracın bagajında, yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirdi. 52 yaşındaki Berlinli sürücünün, dönerleri Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Münster şehrine getirmek üzere olduğu belirtildi.

POLİS DÖNERLERE EL KOYDU


Polis, yasa dışı yollarla taşınan dönerlerin halk sağlığını tehlikeye attığını belirterek, dönerlere el koydu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise dönerleri taşıyan aracın bagajının belirlenen sağlık kurallarının çok dışında olduğunu tespit etti.

Polis, dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor.

DÖNERE YASAK GETİRMEYE ÇALIŞTILAR


Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz aylarda dondurulmuş döner konusunda yasak getirmeye çalışmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Google'a kürtaj tepkisi

Google'a kürtaj tepkisi
İngiliz YPG'li hakim karşısına çıktı

İngiliz YPG'li hakim karşısına çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Türkiye bizim için önemli bir ortak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Türkiye bizim için önemli bir ortak
Fransız Bakan Darmanin’e yeni taciz suçlaması

Fransız Bakan Darmanin’e yeni taciz suçlaması
Almanya’dan Irak’a 350 milyon euro hibe

Almanya’dan Irak’a 350 milyon euro hibe
Fransa’da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

Fransa’da zorunlu askerlik dönemi başlıyor
İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü

İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü
Somali’de en uzun nehrin kurumasının ardından su krizi alarmı

Somali’de en uzun nehrin kurumasının ardından su krizi alarmı
Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı
Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'

Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır