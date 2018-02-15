Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner' operasyonu

Almanya'da, bir Türk'e ait aracın bagajında yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirildi

15 Şubat 2018, Perşembe 07:44
Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner' operasyonu
Almanya'nın Magdeburg şehrinde A2 otobanında kontrol yapan polis ekipleri, bir Türk'e ait aracın bagajında, yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirdi. 52 yaşındaki Berlinli sürücünün, dönerleri Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Münster şehrine getirmek üzere olduğu belirtildi.
 

DÖNERLERE EL KOYULDU


İHA'nın haberine göre, polis, yasa dışı yollarla taşınan dönerlerin halk sağlığını tehlikeye attığını belirterek, dönerlere el koydu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise dönerleri taşıyan aracın bagajının belirlenen sağlık kurallarının çok dışında olduğunu tespit etti. Polis, dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor.


AB, DÖNERE YASAK GETİRMEYE ÇALIŞMIŞTI


Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz aylarda dondurulmuş döner konusunda yasak getirmeye çalışmıştı.


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