Almanya'da 'cadı kazanına' atılan gencin vücudu yandı

Can Hakman

Bazı görgü tanıkları, 18 yaşındaki genç kızın, önce şaka yapılarak "cadı kazanı"na taşındığını ancak daha sonra diz seviyesindeki kaynar suya sokulduğunu söyledi.Olay yerindeki bazı kişiler ise genç kızın karnavaldaki kazanın üzerinde tutulduğunu ileri sürdü.Vücudu kaynar sudan yanan gencin, geçitteki kişiler tarafından yol kenarında terk edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.Polis, odun sobası üzerinde kaynatılan kazana el konulduğunu ve söz konusu "cadı grubu"ndan bazı kişilerin tespit edildiğini belirtti.Geçidi organize edencadılar birliği, olaydan ötürü son derece şaşkın olduklarını kaydetti.