Almanya'da çalıp Irak’ta sattılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü geçen ay Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye’ye getirilen lüks araçların Irak’a götürülerek satıldığı ihbarını aldı
ÇETE LİDERİNİN VİLLASINA BASKIN YAPILDI
Polis, önceki gün Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü’ne baskın yaparak getirilen çalıntı araca el koydu. Aracı getiren Kotranidis ile aracı almaya gelen Ersin K. gözaltına alındı. Ardından çete lideri Iraklı Anver’in Büyükçekmece’deki villasına baskın yapıldı. Çalıntı otomobili beklerken karşısında polisleri bulan Anver ile yanındaki Yalçın S. de gözaltına alındı. Evdeki 55 bin dolar ile bir otomobile daha el konuldu.
Anver’in son 3 yılda Irak’ın en büyük otomobil galerisinin sahibi olduğu tespit edildi. Ele geçen iki araç için Almanya ile görüşüldü. (Milliyet)