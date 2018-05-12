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Almanya'da çalıp Irak’ta sattılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü geçen ay Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye’ye getirilen lüks araçların Irak’a götürülerek satıldığı ihbarını aldı

Almanya'da çalıp Irak’ta sattılar
Soruşturma başlatan polis, Iraklı Nazar Taher Anver’in (40) başını çektiği uluslararası çeteye ulaştı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin eden çetenin, Yunan üyesi Adam Kotranidis (38) aracılığıyla araçları Türkiye’ye sokarak Yalçın S. (42) ve Çetin T. (28) vasıtasıyla Iraklı Anver’e ulaştırdığı ve Anver’in de araçları Irak’ta sattığı anlaşıldı.


ÇETE LİDERİNİN VİLLASINA BASKIN YAPILDI


Polis, önceki gün Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü’ne baskın yaparak getirilen çalıntı araca el koydu. Aracı getiren  Kotranidis ile aracı almaya gelen Ersin K. gözaltına alındı. Ardından çete lideri Iraklı Anver’in Büyükçekmece’deki villasına baskın yapıldı. Çalıntı otomobili beklerken karşısında polisleri bulan Anver ile yanındaki Yalçın S. de gözaltına alındı. Evdeki 55 bin dolar ile bir otomobile daha el konuldu.

Anver’in son 3 yılda Irak’ın en büyük otomobil galerisinin sahibi olduğu tespit edildi. Ele geçen iki araç için Almanya ile görüşüldü. (Milliyet)


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