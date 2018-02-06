Almanya'da 'çıplak flört' programı yeniden başladı

Alman özel televizyon kanalı RTL 2, 5 Şubat Pazartesi akşamı çıplak flört programı Naked Attraction Datingi yeniden başlattı

06 Şubat 2018, Salı 21:14
Almanya'da 'çıplak flört' programı yeniden başladı
İlki geçtiğimiz yıl 8 Mayıs tarihinde başlayan flört programında adayların stüdyoda çırılçıplak çıkması milyonlarca seyirciyi ekrana çekmeyi başarmıştı.


PROGRAMA YOĞUN İLGİ


Yeniden başlayan programa ilginin yoğun olması dikkat çekti. Kadın ve erkek adayların bedenlerini çıplak sergilemesi Almanya'ya komşu olan ülkelerde büyük ilgiyle izlenen programa olan ilgiyi daha da artırdı.

Kısa bir aradan sonra yeniden başlayan çıplak flört programı her pazartesi gecesi saat 22.15 - 23.15 arasında ekrana geliyor. 

Almanya, çıplak flört programını konuşuyorAlmanya, çıplak flört programını konuşuyor

DHA


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