Almanya'da geçen ayki iltica başvurusu sayıları açıklandı

Büşra Kamış

'ndan yapılan yazılı açıklamada, talepte bulunanların 2 bin 582'sinin Suriyeli olduğu bilgisi paylaşıldı. Başvuranların 934'ünün İran, 909'unun da Irak vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, nisanda iltica başvurusu yapan Türk vatandaşı ise 564 olarak kayıtlara geçti.Açıklamada, nisan ayında iltica talebinde bulunanların sayısının 10 bin 999 olduğu ifade edildi.Şubat ayında 609, mart ayında ise 541 Türk iltica talebinde bulunmuştu.Yılın ilk dört ayında toplam 54 bin 790 kişi Almanya'dan iltica talebinde bulundu. Suriyeliler, 14 bin 45 ile iltica talep edenlerin başında geliyor. Aynı dönemde Türkiye'den gelen ilticacıların sayısı 2 bin 527 oldu.