Almanya'da grup seks oyunu ölümle bitti

MARIANNE'YE AĞIR İŞKENCE

Erdinç Şahin

’nınkentindeisimli 55 yaşındaki bir kadına ait işkenceye uğramış ceset bulundu.Kadının internette tanıştığı iki kişi ile yaşadığı cinsel birliktelik esnasında yaşanannedeniyle öldüğü iddia edildi. Olayın ardındankaçmaya çalışanisimli kişiler isehavaalanında yakalandı.Çift olduğu belirtilen Tayfun ve Jasmin P’ninMarianne M. ile internette tanıştığı ve daha sonra buluştuğu belirtildi.gazetesinin haberine göre, çift Marianne M. ile yaşanan ilişki sırasında kadına işkence yapmaya başladı.İşkencenin boyutlarının artması sonucunda kadın hayatını kaybetti. Olayın üzerini örtmek isteyen çift ise kadını bir çöp konteynerına attı. Kadının vucudu 23 Aralık’ta çöp kutusunun yanından geçen bir kişi tarafından fark edildi. Olayın ardından Türkiye’ye kaçmaya çalışırken'nda yakalanan kişilerin ise sabıkalı olduğu belirtildi.