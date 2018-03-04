Almanya'da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona 'Evet' dedi

Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay sonra hükümetin kurulmasının önündeki son engel de kalktı. Sosyal Demokrat Parti üyeleri, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon kurulmasına onay verdi

04 Mart 2018, Pazar 11:53
Almanya'da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona 'Evet' dedi
Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koalisyon anlaşmasına ilişkin oylamaya katılan parti üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu kullandığını kamuoyuna duyurdu. Evet oyu kullananların oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi. Oylamadan başa baş bir sonuç çıkması bekleniyordu.

SPD üyelerinin Hristiyan Birlik partileri ile (CDU/CSU) yeni hükümetin kurulup kurulmaması konusundaki oylaması iki hafta sürdü. SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi bekleniyor. 
 

KATILIM YÜKSEK


Sosyal Demokrat partili 463 bin üye mektupla kendilerine yöneltilen "Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Şubat ayında üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşması uygulansın mı?"  sorusuna "evet" veya "hayır" seçeneğiyle yanıt verdi.

Cumartesi gece yarısına kadar partinin Leipzig'deki merkezinde toplanan pusulalar daha sonra Berlin'e getirilerek, gece boyunca sayıldı.

SPD genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf Scholz, oylamaya çok  yüksek katılım olduğun belirtti ve kararın bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Koalisyon anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "evet" demesi gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. 

Sosyal Demokrat Parti'nin oyları genel seçimlerde yüzde 20,5'e gerileyince parti muhalefette yer alacağını açıklamıştı.  
Ancak Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile koalisyon kurma girişimi başarısız olunca Hristiyan Birlik partileri olası bir azınlık hükümeti veya erken seçim olasılığından önce Sosyal Demokrat Parti ile yeniden koalisyona gitmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu kullanmıştı.

Deutsche Welle Türkçe


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza

Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza
ABD'de bir kadın mini etek giyebilmek için sağ bacağını kestirdi

ABD'de bir kadın mini etek giyebilmek için sağ bacağını kestirdi
Güney Kore yarın Kuzey'e üst düzey heyetini gönderiyor

Güney Kore yarın Kuzey'e üst düzey heyetini gönderiyor
Beyaz Saray yakınında intihar girişimi

Beyaz Saray yakınında intihar girişimi
Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi
İtalya sandık başında

İtalya sandık başında
Leicester patlaması şüphelilerinin kimlikleri açıklandı

Leicester patlaması şüphelilerinin kimlikleri açıklandı
Los Angeles'da kadınlar yürüdü

Los Angeles'da kadınlar yürüdü
CHIditarod Yarışı renkli görüntülere sahne oldu

CHIditarod Yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Mısır'da 2. Şarm eş-Şeyh Film Festivali başladı

Mısır'da 2. Şarm eş-Şeyh Film Festivali başladı
Kiev'de Uluslararası Kedi Şovu düzenlendi

Kiev'de Uluslararası Kedi Şovu düzenlendi