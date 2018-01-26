Almanya'da iki Türk genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmit doğumlu olan 20 yaşındaki Melike ile 17 yaşındaki Merve Yurtsever,  Almanya’nın Weilheim kentinde geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybetti

Almanya'da iki Türk genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti
Almanya'da yaşayan Ayşe-Aytekin Yurtsever çiftinin 20 yaşındaki kızları Melike ile 17 yaşındaki Merve Yurtsever’in içerisinde bulunduğu otomobil Almanya Weilheim’de kaza yaptı. Anaokulu öğretmeni Melike Yurtsever'in kullandığı otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Korkunç kazada Melike Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi ise helikopter ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

 

İZMİT'TE TOPRAĞA VERİLECEKLER


Melike ve Merve Yurtsever kardeşlerin cenazeleri birkaç gün içerisinde İzmit'e getirilecek. İzmit Kuruçeşme’de oturan ve bölgede geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Ceran’ın kızı Ayşe Yurtsever’in çocukları olan iki kız kardeşin ölümü tüm ailesini yasa boğdu. Talihsiz kız kardeşler Bağyolu Oğuz Camii’ndenden son yolculuklarına uğurlanacak.



 


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