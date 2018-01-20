Almanya'da korkunç ölüm: Sosyete şokta!

Piyasaya 300 milyon lira borcu olduğunu söylenen Hasan Akandere’nin
arabasına ve Çubuklu’daki 10 milyon dolarlık müthiş villasına icra geldi.
Hasan Akandere
KENDİNİ ASTI
bunun üzerine eşi Azize Akandere,
çocukları Berna, Melda ve Kaan’ı da alıp 6 ay önce Almanya’ya yerleşti. Eşi kısa süre önce İstanbul’a geldi.
Hasan Akandere de perşembe akşamı Almanya’daki evinde intihar etti. Odasında tavana asılı bulundu. Sosyete şoka girdi. Cenazesi pazartesi günü İstanbul’a getirilecek. Azize Akandere’yi
dostları yalnız bırakmıyor.
Elif Bayram