Almanya'da korkunç ölüm: Sosyete şokta!



KENDİNİ ASTI

Elif Bayram

Piyasaya 300 milyon lira borcu olduğunu söylenenarabasına ve Çubuklu’daki 10 milyon dolarlık müthiş villasına icra geldi.bunun üzerine eşiçocukları Berna, Melda ve Kaan’ı da alıp 6 ay önce Almanya’ya yerleşti. Eşi kısa süre önce İstanbul’a geldi.Hasan Akandere de perşembe akşamı Almanya’daki evinde intihar etti. Odasında tavana asılı bulundu. Sosyete şoka girdi. Cenazesi pazartesi günü İstanbul’a getirilecek.dostları yalnız bırakmıyor.