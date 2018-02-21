Almanya’da okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı

Almanya’da okul servisinin duvara çarpması sonucu 19’u öğrenci 22 kişi yaralandı

21 Şubat 2018, Çarşamba 18:29
Almanya’da okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dortmund şehrinde 38 öğrenciyi taşıyan bir okul servisi, seyir halindeyken bir aracın üzerine doğru geldiğini fark edip araçtan kaçmak isterken önce bir kamyonete ardından da duvara çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencilerden 19’unun yaralandığı kazada, otobüse çarpan aracın sürücüsü ve 47 yaşındaki otobüs şoförü ile 59 yaşında bir öğretmenin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Dortmund polis sözcüsü Oliver Peiler, kaza sonucunda tramvay hattı ile trafik ışıklarının hasar gördüğünü belirterek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

(Mustafa Tığlı /İHA)


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