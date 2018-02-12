Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı 

Alman medyası, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teşkilatı binası olan Kurt Schumacher Haus'a gelen terör örgütü PKK yandaşlarının, binaya girerek bir süre eylem yaptığını yazdı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eylemcilerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sloganlar attıkları ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını eleştirdikleri belirtildi.
Binanın balkonunda terör örgütü PYD/PKK paçavralarını açan eylemcilerin, havai fişek yaktıkları kaydedildi.
Alman çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan PYD/PKK yandaşlarından ikisinin gözaltına alındığı, diğer 4 eylemci hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Mehmet Nuri Turan