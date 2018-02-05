Almanya'da PYD/PKK yandaşlarının cami saldırıları sürüyor

Almanya'nın Hannover bölgesinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca bir camiye daha saldırı düzenlendi.

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:45
Almanya'da PYD/PKK yandaşlarının cami saldırıları sürüyor
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Hannover bölgesine bağlı Halle Saale Camisi'nin duvarlarına terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından bu sabah erken saatlerde yabancı ve İslam düşmanlığı içeren mesajlar yazıldı.

Cami Derneği Başkanı Ali Tetik'in evine de dün benzer saldırı gerçekleştirildi.

Evin duvarlarına terör örgütü yandaşlarınca Afrin hakkında siyasi mesajların yanı sıra küfür ve tehdit içeren ifadeler yazıldığı bildirildi.

Dernek Başkanı Tetik, saldırıyla ilgili polise gerekli müracatı yaptıklarını belirterek, saldırganların bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istediklerini kaydetti.

Almanya'da son günlerde, 2'si İslam Toplumu Milli Görüşüne (IGMG), 9'u ise DİTİB'e ait olmak üzere 11 camiye benzer saldırılar yapıldı.
AA


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