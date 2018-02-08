Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkez Camisi'nin duvarına dün gece lazer ışıkları ile siyasi figür ve söylemler yansıtıldı

08 Şubat 2018, Perşembe 20:25
Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı
Türk ve Alman bayrakları ile DİTİB logosunun kullanıldığı lazer ışıklı saldırıda, DİTİB Truva Atı'na benzetildi, Türkiye ve birlik aleyhine ifadeler kullanıldı. Lazerli saldırıda, Afrin'e düzenlenen terör operasyonu aleyhine de siyasi içerikli söylemlerde bulunuldu.

Saldırının ardından DİTİB'ten yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da artan cami saldırıları kınandı.
 

3 HAFTA İÇİNDE 13 SALDIRI

Almanya'da son üç hafta içerisinde 13 cami saldırısı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, saldırıların kamuoyu huzurunda yapıldığı, saldırganlar sosyal medyada boy gösterdikleri halde faillerin tutuklanmaması eleştirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşlenen suçlardan dolayı herhangi bir müeyyide de uygulanmamaktadır. Siyaset veya medya ise ya susmaktadır veya yerel seviyede tepki vermektedir. Bu saldırıların mağdurları yalnız bırakılmakta ve başka saldırılara maruz kalmaktadırlar ve kamuoyu nezdinde onlarla alay edilmektedir. Toplumsal ve siyasi atmosfer rayından çıkmakta ve sorumlular sadece izlemekte, siyasilerin veya önemli aktörlerin konuyla ilgili sesleri duyulmamaktadır. Bu vurdumduymazlık endişe vericidir. Başka mabetler bu tür saldırılarla karşılaşsa tepkiler aynı mı olurdu acaba?"

AÇIKÇA HEDEF GÖSTERİLDİ

DİTİB'in, ocak ayının sonunda Suriye'nin Afrin bölgesindeki güncel çatışmalar gerekçe gösterilerek sosyal medyada açıkça hedef gösterildiği ve o tarihten bu yana yapılan saldırıların 13'e ulaştığının hatırlatıldığı açıklamada, "Bu arada camilerin haricinde özel şahısların evlerine de bahis konusu siyasi aşırı hareketin saldırıları gerçekleştirilmiştir. DİTİB bu saldırıları kesin bir dille lanetlemektedir." denildi. 

AA


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