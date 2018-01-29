Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü PKK yandaşları, Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı
 

29 Ocak 2018, Pazartesi 15:25
Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı
Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'nın başkenti Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı.

Basın toplantısı başlarken ellerinde, "Savaş burada başlıyor" ve "Silah ihracatını durdurun" yazılı siyah pankartlarla ve terör örgütü YPG'yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona giren 5 kişi, terör örgütü lehine sloganlar atarak Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirilmesini istedi.
 

"Silah satışlarına yeni kurulacak koalisyon hükümetinin karar verecek"


Basın toplantısını yöneten gazetecinin, "Sizlerden salonu terk etmenizi istiyorum" yönündeki uyarısı ve güvenlik görevlileri ile polise haber verildiğini söylemesi üzerine söz konusu kişiler salonu terk etti.

Olaydan sonra sürdürülen basın toplantısında federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü harekata ilişkin bir soru üzerine, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sıkça dile getirdiğini belirtti. Seibert, Türkiye'ye gelecekte yapılacak olası silah satışları konusunda yeni kurulacak koalisyon hükümetinin karar vereceğini söyledi.
 

Polis gelmeden rahat bir şekilde salonu terk ettiler


Öte yandan basın toplantısını basan terör örgütü yandaşlarının polis gelmeden önce rahat bir şekilde salonu terk etmeleri dikkati çekti.

Kapıda güvenlik görevlilerin olmasına karşın bu kişilerin basın toplantısının yapıldığı salona nasıl girdikleri konusunda bir açıklama yapılmadı. 

AA


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