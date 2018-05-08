Almanya'da tren kazası: 2 ölü, 14 yaralı

Nazlı Erdol

'nıneyaletinde meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü.Polisten yapılan açıklamada, dün gece geç saatlerdekentinde bir yolcu treninin, duran yük trenine çarptığı belirtildi.Kazada yolcu treninin makinisti ile bir yolcunun hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.Kaza nedeniylehattı, bugün öğleden sonraya kadar kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Dün öğleden sonracivarında meydana gelen bir diğer kazada da trenin raylara çıkan bir araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.