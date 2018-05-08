Almanya'da tren kazası: 2 ölü, 14 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı

Almanya'da tren kazası: 2 ölü, 14 yaralı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü.

Polisten yapılan açıklamada, dün gece geç saatlerde Aichach kentinde bir yolcu treninin, duran yük trenine çarptığı belirtildi.

Kazada yolcu treninin makinisti ile bir yolcunun hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle Ingolstadt - Augsburg hattı, bugün öğleden sonraya kadar kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün öğleden sonra Starnberger Gölü civarında meydana gelen bir diğer kazada da trenin raylara çıkan bir araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

AA


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