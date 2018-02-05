Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Esslingen kentindeki evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin, ilk incelemelere göre karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 4 kişilik Türk  ailenin evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. 

Reutlingen Polis Sözcüsü Christian Wörner, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde ölü  bulunduğunu söyledi.

Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere  göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının  değerlendirildiğini kaydetti.

Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini  veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin  çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı
'Yaşadığım dehşetin izi asla silinmeyecek'

'Yaşadığım dehşetin izi asla silinmeyecek'
İspanya Kralı 2. Ferdinand'ın 500 yıllık şifresi çözüldü

İspanya Kralı 2. Ferdinand'ın 500 yıllık şifresi çözüldü
Beğendiğinin evinde kalıyor, Avrupa’yı ucuza geziyor

Beğendiğinin evinde kalıyor, Avrupa’yı ucuza geziyor
Almanya'da PYD/PKK yandaşlarının cami saldırıları sürüyor

Almanya'da PYD/PKK yandaşlarının cami saldırıları sürüyor
+18 turizmin adresi 'Melekler Şehri'

+18 turizmin adresi 'Melekler Şehri'
Almanya'da PYD/PKK yandaşlarının cami saldırıları sürüyor

Almanya'da PYD/PKK yandaşlarının cami saldırıları sürüyor
Paris saldırılarının zanlısı yargılanıyor: Allah'a güveniyorum

Paris saldırılarının zanlısı yargılanıyor: Allah'a güveniyorum
ABD askeri Irak'tan çekilmeye başladı

ABD askeri Irak'tan çekilmeye başladı
Son Dakika...İran'da Cumhurbaşkanlığına girmeye çalışan kişi vuruldu

Son Dakika...İran'da Cumhurbaşkanlığına girmeye çalışan kişi vuruldu
Rusya, İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı

Rusya, İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı