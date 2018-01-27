Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'nın Köln kentinde sokağa çıkan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşü, polis tarafından yasa dışı ilan edilerek durduruldu.

27 Ocak 2018, Cumartesi 21:04
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu
Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen terör örgütü yandaşlarının, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti. 


GÖZALTINA ALINDI


Polis ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulundu. Bu uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı. 


GRUP ÇEMBERE ALINDI


Polis taşkınlık yapanlardan bazılarını kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına alarak bu kişileri serbest bıraktı. Çevik kuvvet polisleri bir saati aşkın beklemenin ardından terör örgütü yandaşlarının yasaklı posterleri indirmemesi üzerine grubu çembere aldı. 

TOMA'larla güvenlik önlemi alan polis, gruba yaptığı anons ile "Yürüyüşün yasa dışı bir hal aldığını, bu yüzden grubun sakince dağılmasını, aksi takdirde güç kullanarak dağıtacağını" ilan etti. 

Bu kararın üzerine terör örgütü yandaşları polis kontrolünde küçük gruplar halinde dağıldı. Almanyada yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu.

AA


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