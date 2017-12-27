SON DAKİKA

Almanya'da yolcu gemisi köprüye çarptı: 27 yaralı

Almanya’nın Duisburg şehrinde bir yolcu gemisi köprüye çarptı. Kazada 4’ü ağır olmak üzere 27 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Almanya'da yolcu gemisi köprüye çarptı: 27 yaralı
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg-Baerl şehri yakınlarında Ren Nehri üzerinde Swiss Crystal adlı yolcu gemisi, A42 adlı otoyolun köprü direklerine çaptı.

Gemide 129 yolcu ve 26 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kaza alanına çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yapan gemi saatler süren çalışmanın ardından limana çekildi.



Kazada 4’ü ağır olmak üzere 27 yolcu çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralıların tedavilerinin ardından başka bir gemi ile yollarına devam edecekleri belirtildi.

Gemi kazası nedeniyle A42 otoyolu saatlerce kapalı kaldı. Mühendislerin köprüyü incelemesinin ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar

Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!

Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!
Türkiye ile Rusya arasında tarihi antlaşma! S-400'de imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında tarihi antlaşma! S-400'de imzalar atıldı
İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı

İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı
Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi

Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi
Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü

Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü
Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı!

Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı!
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi